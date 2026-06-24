Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (har) - Am 24.06.2026 zwischen 15:00 Uhr und 17:07 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes, in der Schmiedetorstraße 52, in 31008 Elze, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte, möglicherweise beim Ausparken, den abgeparkten roten Pkw der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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