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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem "Adenstedter Berg"

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 19.06.2026 gegen 13.35 Uhr befährt ein Pkw-Fahrer mit seinem grauen VW Golf die L469 von Alfeld in Richtung Adenstedt. In der letzten Linkskurve im Wald des Adenstedter Bergs kommt ihm auf seiner Fahrspur ein derzeit unbekannter Lkw mit Anhänger entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden weicht der Geschädigte mit seinem Pkw nach rechts aus und touchiert dabei die dortige Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzt seine Fahrt anschließend ungehindert fort. Hinter dem Lkw sollen sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei weitere unbekannte Fahrzeuge befunden haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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