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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Landkreis und Polizei Hildesheim - Nachtrag zum Brand in Gronau - Betroffenes Haus wird abgerissen

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Nach dem Wohnhausbrand in Gronau ist der Kreuzungsbereich Steintor/Burgstraße derzeit noch immer gesperrt.

Erstmeldung der Polizei vom 23.06.2026, 09:21 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6300021

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Eine genaue Untersuchung des Brandortes ist für die Brandermittler der Polizei aufgrund der Einsturzgefahr jedoch nicht möglich.

Im Laufe des heutigen Tages wurde seitens des Landkreises Hildesheim entschieden, dass das betroffene Gebäude aus gefahrenabwehrenden Gründen bis auf Höhe des Erdgeschosses abgetragen werden muss. Die Arbeiten in diesem Zusammenhang sollen noch heute beginnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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