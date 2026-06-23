Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dachstuhlbrand in Gronau

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Am Montagabend (22.06.2026) brach gegen 22:50 Uhr in der Straße Steintor Ecke Burgstraße in Gronau aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses, bei dem sich im Hochparterre ein Schnellimbiss befindet, aus.

Rund 150 Kräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand anschließend. Im Zuge dessen wurde der Kreuzungsbereich Steintor/Burgstraße gesperrt. Aufgrund einer möglichen Einsturzgefahr ist der gesamte Bereich um das brandbetroffene Gebäude derzeit weiterhin gesperrt.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

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