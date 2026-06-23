Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Algermissen

Hildesheim (ots)

Algermissen (jan) - Am 22.06.2026 in der Zeit von 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, wurde in der Hermann-Löns-Straße, in 31191 Algermissen, ein schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Der PKW befand sich in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte auf ungeklärter Art und Weise mit dem geparkten PKW und verursachte Sachschaden.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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