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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (wie) - In dem Tatzeitraum von Montag, dem 22.06.2026, 16:00 Uhr, bis Dienstag, dem 23.06.2026, 04:55 Uhr, kam es in der Osterstraße in Elze zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zunächst Zutritt zu dem Grundstück und entwendete aus der Hofeinfahrt ein Kleinkraftrad der Marke Aprilia.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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