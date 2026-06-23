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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägerei in der Kaiserstraße - Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am späten Montagabend (22.06.2026) gingen bei der Polizei kurz nach 23:00 Uhr mehrere Notrufe ein, denen zufolge sich mehrere Personen in der Kaiserstraße geschlagen haben sollen. Die Rede war hierbei von 10 bis 15 Beteiligten.

Als erste Polizeikräfte nur wenige Minuten später am Einsatzort ankamen, konnten sie keine Schlägerei mehr feststellen. Die Beamten trafen lediglich einen verletzten 49-jährigen Zeugen an. Seinen Beobachtungen zufolge soll es zuvor zwischen etwa acht ihm unbekannten Personen, die offenbar zwei Gruppierungen angehörten, zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Zuge derer sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Bei dem Versuch zu schlichten, sei der 49-Jährige mutmaßlich mit einem Gegenstand geschlagen und am Kopf verletzt worden. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Die Beteiligten der Auseinandersetzung sollen unter anderem über die Lüntzelstraße geflüchtet sein. Im Rahmen einer Fahndung wurden auf einem dortigen Hinterhof zwei 18 und 27 Jahre alte Männer angetroffen, die im Verdacht stehen, an dem Konflikt beteiligt gewesen zu sein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die gestern Abend etwas beobachtet haben und zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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