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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht bei Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Donnerstag vergangener Woche (18.06.2026), gegen 16:50 Uhr, kam es an der B 3 zwischen Gerzen und Delligsen zu einem Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit befuhr ein 24-jähriger Delligser mit seinem E-Scooter den Geh-/Radweg aus Richtung Gerzen kommend in Richtung Delligsen. An der Einmündung zur K403 (Imser Str.) kam ein dunkler Pkw herausgefahren und missachtete die Vorfahrt des 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch der 24-Jährige auf die Straße stürzte. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unmittelbar von der Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich nach dem Befinden des gestürzten E-Scooter-Fahrers zu erkundigen. Ein ca. 10-12 jähriger Junge konnte den Unfall beobachten, ist aber bisweilen namentlich nicht bekannt.

Der 24-Jähriger begab sich nach dem Verkehrsunfall zu seiner Wohnanschrift und kontaktierte dort erst die Polizei. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Er erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden. An dem E-Scooter entstand Sachschaden von geschätzt ca. 300 Euro.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0. Insbesondere die Eltern des Jungen, der als Zeuge in Frage kommt, werden gebeten mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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