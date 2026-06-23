Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am 23.06.2026, gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Sarstedter mit seinem Motorrad die L 410 zwischen Gödringen und Sarstedt. Vor ihm fuhr ein 60-jähriger Gronauer mit seinem PKW Porsche, davor ein Kleintransporter. Hinter der Ortschaft Gödringen überholte der 19-Jährige zunächst den Porsche, anschließend den Kleintransporter. Nachdem der 19-Jährige den Porsche überholt hatte, scherte auch dieser zum Überholen aus und überholte zunächst den Kleintransporter. Danach scherte er jedoch nicht wieder ein und überholte auch noch den Motorradfahrer. Beim Wiedereinscheren nach rechts schnitt er diesen, sodass es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer konnte einen Sturz vermeiden, wurde auch durch die Berührung der Fahrzeuge nicht verletzt. Im Kreisel am Moorberg soll es möglicherweise durch den Motorradfahrer und den PKW-Fahrer zu weiterem verkehrswidrigem Verhalten gekommen sein. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, am Porsche in Höhe von ca. 15000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall oder das Verhalten der beiden Unfallbeteiligten am Kreisel Moorberg oder dem dortigen Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

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