Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen E-Scooter

Betrüger flieht vor der Polizei

Falsche Stadtwerker

Iserlohn (ots)

Ein Betrüger ist gestern nur knapp einer Festnahme durch Polizisten entgangen. "Im Lau" hatte eine Seniorin einen Schockanruf erhalten. Ihr Sohn habe eine junge Frau und ihr Kind überfahren und getötet und müsse nun durch sie mit einer hohen Kaution "freigekauft" werden. Die "echte Polizei" erfuhr von dem aktuellen Fall und entsendete eine Streife. Die Beamten trafen vor dem Mehrfamilienhaus auf eine männliche Person, die bei Erblicken der Beamten sofort davon rannte. Trotz Verfolgung über Auf dem Winkel und Schlesische Straße und anschließender Fahndung gelang es dem Täter zu flüchten. Daher werden nun Zeugen gesucht, die den Verdächtigen gestern im genannten Bereich gesehen haben.

Der Täter war Männlich, ca. 180-190 cm groß, etwa 20-25 Jahre alt, von kräftiger Statur, hatte dunkel blondes/braunes Haar, keinen Bart, eine kurze helle Hose bis zum Knie und ein helles kurzärmliges Hemd.

Diebe entwendeten gestern, zwischen 7.20 und 16.30 Uhr, einen E-Scooter vom Parkplatz des Gymnasiums an der Aucheler Straße. Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Ninebot E2Pro2943 Scooters mit dem Kennzeichen 144HRK machen?

In Gerlingsen waren gestern falsche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs. Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung eines Seniors an der Bieler Straße. Das Opfer wurde wegen des Verhaltens schnell skeptisch und ließ die Männer, die sich auch auf arabischer Sprache unterhielten, nicht aus dem Blick. Entwendet wurde am Ende nichts. Die Täter verließen die Wohnung ohne Beute. Der Senior rief die Polizei. Wer hat in Gerlingsen gestern die Verdächtigen gesehen? Beide waren männlich, ca. 30-35 Jahre alt und ca. 170-175 cm groß. Einer trug einen dunklen Bart, einer war glatt rasiert.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

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