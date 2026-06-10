POL-UL: (GP) Göppingen - E-Scooter zu schnell
Keinen Führerschein konnte ein 16-Jähriger am Dienstag in Bartenbach vorweisen.
Ulm (ots)
Bei einer Kontrolle gegen 17.30 Uhr stoppte die Polizei den 16-Jährigen im Bereich Wieselweg. Augenscheinlich fuhr der E-Scooter zu schnell. Darüber hinaus war der 16-Jährige verbotswidrig zu zweit mit einem Kumpel auf dem Gefährt. Bei der Kontrolle kamen mehrere Verstöße zu Tage. Der E-Scooter war nicht zugelassen. Laut Hersteller hatte dieser eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 70 km/h. Einen Führerschein hatte der 16-Jährige nicht. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. Auf den 16-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Auch die Erziehungsberechtigte erwartet eine Anzeige wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
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