Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufgefundenes Fahrrad - Eigentümer gesucht

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Hildesheim (ots)

Am 24.06.2026, um 00:25 Uhr kommt es zu einem Fahrraddiebstahl, am Bahnhof Sarstedt. Ein namentlich bekannter Beschuldigter hat das vor Ort abgestellte Fahrrad KTM genommen und ist damit losgefahren. Ein Zeuge hat dieses beobachtet. Der Beschuldigte lässt daraufhin das Fahrrad zurück und verlässt die Örtlichkeit. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 05066 / 985-0.

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