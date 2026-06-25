Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Scheune (Bockenem/Nette) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / NETTE (erb). In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2026, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Juni 2026, 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Scheune im Lönsweg im Bockenemer Ortsteil Nette.

Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verschaffte(n) sich Zugang zu dem Gebäude, indem er/sie das Scheunentor überwand(en). Anschließend wurden mehrere Elektro- und Arbeitsgeräte entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

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