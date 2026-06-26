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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Baumarkt Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 25.06.2026, um 02:26 Uhr, kam es beim örtlichen toom-Baumarkt in der Hannoverschen Str. zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Element der Schiebetür im Eingangsbereich auf entwendeten aus dem dortigen Vorraum vermutlich ein oder mehrere Schwimmingpools. Das genaue Diebesgut konnte derweil noch nicht erhoben werden. Der Sachschaden an der Schiebetür wird vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zur unbekannten Täterschaft nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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