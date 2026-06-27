Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sorsum (Elze)- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze(bar)-Am 26.06.2026 kam es im zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Straße An der Beeke 2 im Ortsteil Sorsum der Stadt Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw der Feuerwehr im Heckbereich beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnte schwarzer Fremdlack festgestellt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

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