PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Rohbau - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Freitag (26.06.2026) beobachtete ein Zeuge gegen 03:20 Uhr einen Einbruch in einen Rohbau in der Kurt-Schumacher-Straße und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen anschließend zwei 35 und 40 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest.

Nachdem die Einbruchmeldung bei der Polizei eingegangen war, rückten mehrere Streifenwagen in Richtung Ochtersum aus. Kurz darauf wurde der 35-Jährige vor dem Rohbau angetroffen. Den anderen Mann stellten die Beamten in dem Objekt. Er hatte sich offenbar durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang ins Gebäude verschafft.

Beide Männer wurden zunächst zur Wache in die Schützenwiese verbracht und nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:14

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Betrug durch vermeintliche Gärtner

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag (24.06.2026) kam es am Trockenen Kamp zu einem Betrug, bei dem sich drei unbekannte Tatverdächtige gegenüber einem Anwohner als angebliche Gärtner ausgaben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sei gegen 13:00 Uhr ein Unbekannter bei dem Geschädigten erschienen und habe sich als Gärtner vorgestellt. Da der ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 06:10

    POL-HI: Unbekannte Täter verbrennen Unrat im Wald

    Hildesheim (ots) - Alfeld / Sibbesse (neu) - In den Abendstunden des 25.06.2026, ca. 22:45 Uhr, kam es entlang der L 485 zu zwei Bränden. Ein Brand wurde zunächst auf dem Berg "Wernershöhe", in der Nähe von der Haarnadelkurve entdeckt und durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht, bevor das Feuer auf den Wald übergehen konnte. Kurz darauf wurde ein weiteres Feuer auf dem Roten Berg, in der Nähe eines Parkplatzes, ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 05:49

    POL-HI: Einbruch in Baumarkt Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 25.06.2026, um 02:26 Uhr, kam es beim örtlichen toom-Baumarkt in der Hannoverschen Str. zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Element der Schiebetür im Eingangsbereich auf entwendeten aus dem dortigen Vorraum vermutlich ein oder mehrere Schwimmingpools. Das genaue Diebesgut konnte derweil noch nicht erhoben werden. Der Sachschaden an der Schiebetür wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren