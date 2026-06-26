Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Rohbau - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Freitag (26.06.2026) beobachtete ein Zeuge gegen 03:20 Uhr einen Einbruch in einen Rohbau in der Kurt-Schumacher-Straße und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen anschließend zwei 35 und 40 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest.

Nachdem die Einbruchmeldung bei der Polizei eingegangen war, rückten mehrere Streifenwagen in Richtung Ochtersum aus. Kurz darauf wurde der 35-Jährige vor dem Rohbau angetroffen. Den anderen Mann stellten die Beamten in dem Objekt. Er hatte sich offenbar durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang ins Gebäude verschafft.

Beide Männer wurden zunächst zur Wache in die Schützenwiese verbracht und nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern an.

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