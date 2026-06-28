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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Altpapierpresse in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am Samstagabend, 27. Juni 2026, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem gegen 21:40 Uhr eine Altpapierpresse in Brand geraten war.

Betroffen war eine gewerbliche Altpapierpresse auf dem Gelände eines Discounters in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Maschine in Brand. Das Feuer griff anschließend auf einen unmittelbar angrenzenden Altpapiercontainer über. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten auch Räumlichkeiten im Inneren des Discounters durch die Feuerwehr belüftet werden.

Für die Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Salzdetfurth mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich wurde zudem ein Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt. Die polizeilichen Maßnahmen sowie die ersten Ermittlungen zur Brandursache wurden durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth durchgeführt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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