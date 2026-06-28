Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht am Nordstemmer Freibad

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) - Auf dem Parkplatz des Nordstemmer Freibades kam es am 28.06.2026 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren weißen BMW in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.19 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Ausparken touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer das Auto der Geschädigten und fuhr hiernach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Parkplatz stark frequentiert ist, hofft die Polizei Sarstedt auf Zeugen und bittet diese, sich unter 05066/9850 mit Hinweisen zu dem Verursacher zu melden.

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