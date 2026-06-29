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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter THC-Einfluss und mit offenem Haftbefehl: E-Scooter-Fahrer versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (erb). Am Sonntagabend (28. Juni 2026) versuchte der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, dürften der vorherige Konsum von Cannabis sowie ein offener Haftbefehl die Gründe hierfür gewesen sein.

Gegen 20:45 Uhr fiel einer Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth ein 19-Jähriger auf einem sogenannten E-Scooter auf. Er befuhr den Geh- und Radweg entlang der Landesstraße 490 bei Bodenburg in Richtung Bad Salzdetfurth. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle.

Der 19-Jährige missachtete jedoch die Anhaltesignale der Einsatzkräfte und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen der Verfolgung gelang es den Beamten, die weitere Flucht zu unterbinden.

Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Fahrzeugführer ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest verlief ebenfalls positiv.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann aus dem Landkreis Hildesheim ein offener Haftbefehl bestand. Nach einer durch eine Ärztin durchgeführten Blutentnahme wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Da der 19-Jährige bereits mehrfach wegen des Führens von Fahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel in Erscheinung getreten war, droht ihm nun ein Bußgeld im unteren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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