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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 26.06.2026 kam es in der Zeit von 09:46 Uhr bis 10:10 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Marktstraße 25 in 31188 Holle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde hierbei der hintere rechte Kotflügel eines Pkw (VW ID.5 in schwarz) beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern beziehungsweise seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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