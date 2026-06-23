Polizei Hagen

POL-HA: Bombenfund an der Herderstraße - Evakuierung von Anwohnerinnen und Anwohnern

Hagen (ots)

Bei der geplanten Untersuchung eines Kampfmittelverdachtspunktes an der Herderstraße in Eckesey wurde eine amerikanische 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die noch heute entschärft werden muss. Ab circa 13 Uhr beginnen der Stadtordnungsdienst der Stadt Hagen und das Technische Hilfswerk (THW) die Evakuierung von rund 1.000 Anwohnerinnen und Anwohner in einem Radius von 250 Metern rund um die Fundstelle. Vorab finden Warnfahrten mit Lautsprecherdurchsagen durch das Ordnungsamt in dem betroffenen Radius statt. Anhand einer Adressliste klingeln die Teams bei den betroffenen Personen und informieren sie über das erforderliche Verlassen der Anschrift. Zur gleichen Zeit sperrt die Polizei Hagen alle Straßen im betroffenen Gebiet und das Ordnungsamt richtet Halteverbote ein. Zudem wird der Bahnverkehr im angrenzenden Streckenabschnitt während der Entschärfung kurzzeitig eingestellt.

Über die städtische Internetseite, die Social-Media-Kanäle der Stadt Hagen sowie lokale Medien erfahren Anwohnerinnen und Anwohner, wann sie zu ihren Wohnadressen zurückkehren können. Von der Evakuierung betroffen sind neben dem Blindenwerk Hagen im Radius liegende Gewerbebetriebe, Arztpraxen, Geschäfte, Gastrobetriebe und Einrichtungen in Eckesey.

Anlaufstelle für Anwohnerinnen und Anwohner eingerichtet Für Personen, die während der Evakuierung eine Unterkunft benötigen, steht das Schulzentrum Boelerheide mit der Realschule Heinrich-Heine und der Hauptschule Geschwister-Scholl sowie die Kampfbahn Boelerheide als Anlaufstelle zur Verfügung. Die Hagener Straßenbahn AG richtet einen entsprechenden Busverkehr ein. Die Sammelstelle für den Bustransport befindet sich auf dem Wielandplatz. Anwohnerinnen und Anwohner können sich bei Fragen an eine eigens eingerichtete Hotline unter Telefon 02331/207-4897 wenden.

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