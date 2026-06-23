Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird auf Heimweg beraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Montagnachmittag (22.06.2026) wurde eine 82-Jährige Opfer eines Raubes. Die Hagenerin befand sich gegen 12.40 Uhr auf ihrem Heimweg, als ein unbekannter Mann sie in der Bredelle von hinten am Hals ergriff und zudrückte. Der kräftige Mann mit beiger Kappe riss der Geschädigten dabei gewaltsam die Halskette ab und zog an ihrer Handtasche. Die Seniorin hielt diese mit aller Kraft fest und verhinderte dadurch den Verlust. Erst durch Rufe von Personen einer nahegelegenen Tennisanlage ließ der Tatverdächtige von der Geschädigten ab und rannte in unbekannte Richtung weg. Den Tatverdächtigen konnte die 82-Jährige wie folgt beschreiben: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 168 bis 172 cm groß und von kräftiger Statur. Dieser trug neben der Kappe noch ein schwarzes T-Shirt, eine kurze braune Hose und graue Turnschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 für Hinweise bei der Polizei zu melden. (rei)

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