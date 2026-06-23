Polizei Hagen

POL-HA: Streit endet mit Pfeffersprayangriff und Stoß von einer Mauer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montagnachmittag (22.06.2026) geriet ein Geschwisterpaar am Bodelschwinghplatz mit einem 17-Jährigen und dessen unbekanntem Begleiter in einen Streit. Der 17-Jährige sprühte die Geschwister mit Pfefferspray ein. Nach einer Verfolgung des zwischenzeitlich geflüchteten Duos kam es in einer Grünanlage erneut zu einer Auseinandersetzung mit dem Geschwisterpaar. Dabei stieß der 17-Jährige die 26-jährige Schwester von einer circa drei Meter hohen Mauer. Der 24-jährige Bruder und der 17-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die 26-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst führte alle drei verschiedenen Hagener Krankenhäuser zu. Der Begleiter entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (rei)

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