Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl einer Waschmaschine aus Wohnhaus

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (22.06.2026) gegen 18 Uhr stahlen unbekannte Täter eine Waschmaschine aus einem Wohnhaus an der Elberfelder Straße. Die Besitzerin hatte die Waschmaschine der Marke Hanseatic zuvor zu ihrer Wohnanschrift in der Nähe des Volksparks transportiert und im Treppenhaus abgestellt. Dort stand die Maschine etwa 10 Minuten unbeobachtet. In dieser Zeit hatten sich unbekannte Personen in das Wohnhaus begeben und die Waschmaschine unbemerkt entwendet. Die Frau meldete den Diebstahl der Polizei, die nun um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066 bittet. (rst)

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