Polizei Hagen

POL-HA: Fahrkartenkontrolleur bei der Arbeit behindert

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (21.06.) zeigte ein Fahrkartenkontrolleur an, dass ihm ein Fahrgast ein Bein stellte, während er seiner Arbeit nachging. Gegen 12.30 Uhr prüfte der 41-Jährige zusammen mit einer Kollegin, ob die Fahrgäste eines Linienbusses gültige Fahrkarten vorweisen können. Ein Junge habe sein Ticket nicht gefunden und sei daraufhin am Berliner Platz aus der Linie 512 gelaufen. Als der Kontrolleur ihm folgen wollte, habe sich ihm plötzlich ein Mann in den Weg gestellt und ihn behindert. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den Vater des Jungen handelte. Der Mann habe versucht, dem Kontrolleur ein Bein zu stellen, damit er dem Minderjährigen nicht hinterherlaufen kann. Als der Kontrolleur dem 41-jährigen Hagener erklärte, warum er dem Jungen folgen wollte, habe dieser schließlich seinen Sohn gerufen, damit er zurück in den Bus kehrt. Der Kontrolleur wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt, zu einem Sturz kam es nicht. Der Vater des Jungen sei jedoch verbal aggressiv gewesen. Der 41-jährige Hagener gab an, dass es in dem Bus sehr voll und eng gewesen sei. Er habe aussteigen wollen, den Kontrolleur jedoch weder abgehalten noch ihm ein Bein gestellt, um ihn zum Hinfallen zu bringen. Die Hagener Polizei fertigte eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat. (arn)

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