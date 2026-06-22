POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt
Hagen-Haspe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagabend (21.06.2026) in Haspe ein 29-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Ennepetaler war gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kölner Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung und wollte vom Kurt-Schumacher-Ring aus nach links in die Kölner Straße abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer und erfasste ihn. Bei dem Unfall wurde der 29-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)
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