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Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Polizei weist Mann aus gemeinsamer Wohnung

Hagen (ots)

Die Polizei wurde am Sonntag, 21. Juni 2026, um 01:55 Uhr zu einem Fall von häuslicher Gewalt in den Hagener Stadtteil Mittelstadt gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer gemeinsamen Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Hagener und seiner 24-jährigen Lebensgefährtin. Der Mann soll die Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Ob die beiden in der Wohnung anwesenden Kinder im Alter von ein und zwei Jahren die Tat beobachtet haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es zwischen den Beteiligten bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Streitigkeiten und Vorfällen häuslicher Gewalt gekommen sein soll.

Um weitere Übergriffe zu verhindern, verwiesen die Beamten den 31-Jährigen aus der gemeinsamen Wohnung. Zusätzlich wurde ein Rückkehrverbot für die Dauer von 14 Tagen ausgesprochen.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät allen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, sich zu melden. Betroffene können sich jederzeit an die Polizei wenden oder das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 bzw. das Hilfetelefon "Gewalt an Männern" unter 0800 123 9900 kontaktieren. Die Beratung ist rund um die Uhr und in 18 Sprachen verfügbar.

Für weiterführende Beratung steht auch das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei Hagen zur Verfügung. Sie erreichen die zuständigen Beamten unter den Telefonnummern 02331 986-3659 oder -3654. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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