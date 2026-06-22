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POL-HA: Zeugen gesucht: Pippi Langstrumpf-Statue der Astrid-Lindgren-Grundschule entwendet

POL-HA: Zeugen gesucht: Pippi Langstrumpf-Statue der Astrid-Lindgren-Grundschule entwendet
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Hagen-Eilpe (ots)

An der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Delsterner Straße wurde eine Pippi Langstrumpf-Statue, die sich auf dem Schulhof befand, von unbekannten Personen gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag (18.06.) gegen 16 Uhr und Freitagvormittag (19.06.). Ein Mitarbeiter entdeckte das Fehlen der Statue am Morgen und verständigte umgehend die Polizei.

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Pippi Langstrumpf-Statue oder Tatverdächtigen geben? (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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