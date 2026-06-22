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Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Strafgefangenen beendet

Hagen/Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem aus der LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem in Stemwede (Kreis Minden-Lübbecke) entwichenem Strafgefangenen ist beendet.

Der 43-Jährige hat sich in Begleitung seines Anwalts am Sonntagabend bei der Polizei in Hagen gestellt. Der Entwichene wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Der Mann war am vergangenen Samstag (13. Juni) von einem genehmigten Freigang nicht in die Einrichtung zurückgekehrt. Daraufhin hatten die Ermittlungsbehörden unter Einbeziehung der Öffentlichkeit nach ihm gefahndet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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