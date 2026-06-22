Polizei Hagen

POL-HA: 35 Parfüms aus Drogerie gestohlen: Tatverdächtiger wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Als ein 32-jähriger Ladendieb am Samstagmorgen (20.06.2026) von der Polizei gestellt wurde, fanden die Einsatzkräfte in seinem Fahrzeug 35 entwendete Parfüms sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einer Drogerie an der Hohenzollernstraße, wie zwei Männer und eine Frau gemeinsam hochwertige Parfüms in eine Tasche steckten und anschließend aus dem Geschäft rannten. Außerhalb des Geschäfts liefen die Personen in unterschiedliche Richtungen. Der Detektiv folgte dem Mann, der die Tasche mit dem Diebesgut bei sich führte, und alarmierte die Polizei. Die Beamten gingen den Hinweisen des Mitarbeiters nach und begaben sich zu einem Parkplatz an der Potthofstraße, wo der Ladendieb den Mann an einem Transporter beobachtet hatte. Der tatverdächtige Mann versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten den 32-Jährigen jedoch stellen. In dem Transporter fanden sie die Tasche mit den zuvor entwendeten 35 Parfümflaschen sowie neuwertige Reisekoffer, die noch mit Etiketten versehen waren. Bei diesen handelt es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut. Der Warenwert des Parfüms beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Der Detektiv schilderte zudem, dass der 32-Jährige und seine Komplizen bereits in den letzten Wochen durch Ladendiebstähle aufgefallen waren, als sie hochwertiges Parfüm gestohlen hatten.

Die flüchtige Komplizin und der Komplize werden wie folgt beschrieben: Die Frau ist circa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine stabile Statur, helles Haar und war bekleidet mit einer dunkelblauen Bluse. Der Mann wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, ist 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze Haare, trägt eine Brille und war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Der 32-jährige Ladendieb wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nun ist die Hagener Kriminalpolizei mit dem Fall betraut. (rst)

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