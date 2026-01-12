Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Bereits in der Zeit von vergangenem Mittwoch bis Freitag kam es auf der der Rütenbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte an der Ecke Brinkerweg ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.
