Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Bereits in der Zeit von vergangenem Mittwoch bis Freitag kam es auf der der Rütenbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte an der Ecke Brinkerweg ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

