Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Hagen (ots)

Am 28.12.2025 versuchten bislang mehrere unbekannte Personen in ein Geschäft in der Hagener Innenstadt einzubrechen. Im Laden des Telekommunikationsdienstleisters befanden sich diverse Smartphones in der Auslage. Die Tatverdächtigen traten mehrfach gegen das Schaufenster und zerstörten dieses. Von der weiteren Tatausübung wurden sie durch einen Zeugen abgehalten, der den Einbruch beobachtet hatte.

Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206856 Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

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