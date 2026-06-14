Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PI WHV/FRI - Stadt Wilhelmshaven, 12.-14.06.26

Wilhelmshaven (ots)

Alkoholisierter Randalierer

Am Sonntag, gegen 00:40 Uhr, randalierte ein 33-Jähriger auf einer Tanzveranstaltung in Fedderwarden. Durch den vor Ort befindlichen Sicherheitsdienst sollte er dem Gelände verwiesen werden. Hierbei schlug der Aggressor einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ins Gesicht. Nach dem Eintreffen der Polizei versuchte er die Beamten durch Schläge und Tritte anzugreifen, wobei diese Angriffe abgewehrt werden konnten. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde folglich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren (Körperverletzung, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte) eingeleitet.

Ladendiebstahl

Am Samstag, gegen 15:15 Uhr, entwendeten zwei Tatverdächtige (27 und 36 Jahre alt) Bekleidungsgegenstände aus einem Geschäft in Voslapp. Sie wurden durch den Ladendetektiv beobachtet und gestellt. Da die Tatverdächtigen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, mussten sie zur Sicherung des Strafverfahrens eine, durch einen Richter angeordnete, Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 300 Euro vor Ort leisten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 10 Uhr, wurde in der Bismarckstraße ein Pkw durch die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 48-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß Pflichtversicherung

Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Führer eines E-Scooter in der Friedrich-Paffrath-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Börsenstraße ein Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 43-jähriger Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab 1,77 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Am Freitag, gegen 10 Uhr, beabsichtige eine 74-jährige Fahrzeugführerin von der Nakeler Straße nach links auf die Preußenstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den 75-jährigen, bevorrechtigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß. Der 75-Jährige wurde verletzt und durch einen Rettungswagen dem Klinikum zugeführt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 17:30 - 19:00 Uhr, wurde ein Pkw (BMW 116i) auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 22 durch ein anderes Fahrzeug beim Aus-/ Einparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wilhelmshaven (Tel. 04421-9420) zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, missachtete ein 31-jähriger Fahrzeugführer in der Otto-Meentz-Straße/ Bremer Straße die Vorfahrt eines 27-jährigen Radfahrers. Die Bremer Straße ist hier als Fahrradstraße ausgebaut und entsprechend bevorrechtigt. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell