POL-HA: Hagener stört die Nachtruhe und wird verhaftet.
Hagen-Altenhagen (ots)
Am späten Sonntagabend (21.06.2026) rückten Polizeibeamte aufgrund einer Ruhestörung zur Wohnung eines 36-Jährigen in die Boeler Straße aus. Während der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Den Haftbefehl konnte der alkoholisierte Mann vor Ort nicht bezahlen, sodass die Polizeibeamten ihn verhafteten und einer Justizvollzugsanstalt überstellten. (rei)
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