POL-HA: Hagener stört die Nachtruhe und wird verhaftet.

Hagen-Mitte (ots) - Am Sonntag (21.06.) zeigte ein Fahrkartenkontrolleur an, dass ihm ein Fahrgast ein Bein stellte, während er seiner Arbeit nachging. Gegen 12.30 Uhr prüfte der 41-Jährige zusammen mit einer Kollegin, ob die Fahrgäste eines Linienbusses gültige Fahrkarten vorweisen können. Ein Junge habe sein Ticket nicht gefunden und sei daraufhin am Berliner Platz aus der Linie 512 gelaufen. Als der Kontrolleur ...

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