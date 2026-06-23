Polizei Hagen

POL-HA: Betrug: Computer angeblich gehackt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 69-jähriger Mann wurde am Montag (22.06.2026) Opfer eines Computerbetrugs und verlor dadurch mehrere Tausend Euro. Der Senior arbeitete an seinem Computer, als er keinen Zugriff auf die Software für verschiedene Programme mehr hatte. Daraufhin erschien ein Hinweis unter der Angabe einer Service-Hotline. Diese kontaktierte er und wurde mit einem vermeintlichen Mitarbeiter des Software-Herstellers verbunden. Der "Mitarbeiter" erklärte dem Hagener, dass sein Computer gehackt wurde und bereits unberechtigte Abbuchungen von seinem Bankkonto erfolgt sind. Um die Buchungen rückgängig zu machen, teilte der 69-Jährige dem unbekannten Mann seine Bankdaten mit. Erst später stellte der Senior fest, dass mehrere Abbuchungen vorgenommen worden waren, durch die ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden war. (rst)

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