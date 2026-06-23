Polizei Hagen

POL-HA: 12-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmittag (22.06.2026) in Boele ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt. Eine 72-jährige Hagenerin fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Auto über die Kapellenstraße. Auf dem Gehweg stand eine Gruppe Schulkinder. Als die Frau an dieser Gruppe vorbeifuhr, lief die 12-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. Die 72-Jährige bremste sofort stark, erfasste das Mädchen aber trotzdem noch mit dem Außenspiegel. Dabei wurde das Kind leicht verletzt, musste aber nicht behandelt werden. Die Polizeibeamten übergaben die 12-Jährige an ihre Mutter. (sen)

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