Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Verkehrsunfälle auf der BAB 7 führen zu Vollsperrungen

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Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle / Seesen - (gle) - Am Montag, den 29.06.2026, kam es im Zeitraum zwischen 07:44 Uhr und 08:10 Uhr zu drei Verkehrsunfällen, deren Ursache unter anderem jeweils bei nicht angepasster Geschwindigkeit während schlechter Witterungsverhältnisse gesehen werden kann. Alle Verkehrsunfälle ereigneten sich auf der Richtungsfahrbahn Süd der BAB 7.

Der erste Verkehrsunfall wurde der Polizei um 07:44 Uhr gemeldet. Hier verlor der Fahrzeugführer eines PKW, Audi, Q6, im Bereich des Parkplatzes Jägerturm die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte über die Fahrbahn, schlug mindestens drei Mal in die Betonmittelschutzwand ein und kam auf dem ersten Überholfahrstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde anschließend durch Zeugen auf den Standstreifen geschoben. Der 57-jähirge Fahrzeugführer aus Fürstenwalde / Spree wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort versorgt und in ein Hildesheimer Krankenhaus transportiert.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich knapp einen Kilometer weiter südlich zwischen dem Parkplatz Jägerturm und der AS Bockenem. Hier verlor gegen 08:05 Uhr der 40-jährige Fahrzeugführer eines PKW, Skoda, Enyaq, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte auch mit der Betonmittelschutzwand zusammen. Anschließend wurde das Fahrzeug von der Schutzeinrichtung abgewiesen und kam ebenfalls auf dem ersten Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus in Salzgitter zugeführt.

Kurze Zeit später, gegen 08:10 Uhr, verunfallte eine 52-jährige Fahrzeugführerin eines PKW, Mercedes-Benz, E-Klasse, zwischen der Tank- und Rastanlage Harz / West und der Autobahnanschlussstelle Seesen. Diese Verkehrsteilnehmerin geriet ins Schleudern als sie beabsichtigte vom zweiten auf den ersten Überholfahrstreifen zu wechseln. Dabei schlug mit dem Heck des Fahrzeugs in die Betonmittelschutzwand ein. Nach einer Sichtung durch den alarmierten Rettungsdienst konnte festgestellt werden, dass sich die Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Goslar glücklicherweise nicht verletzt hat.

Im Rahmen aller Verkehrsunfälle musste die BAB 7 jeweils vor den Unfallstellen voll gesperrt werden. Die Sperrungen konnten gegen 09:45 Uhr wieder aufgehoben werden. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Weiterhin mussten alle Fahrzeuge durch Bergungsunternehmen nicht mehr fahrbereit von der Autobahn transportiert werden.

Bei den beiden erstgenannten Verkehrsunfällen war neben einer Streife der Hildesheimer Autobahnpolizei auch der Rettungsdienst und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Holle im Einsatz.

Bei dem letztgenannten Verkehrsunfall waren neben einem Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei auch der Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei Seesen und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus Seesen im Einsatz.

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