Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht - Wem gehört das Pedelec?

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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht den Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs der Marke LIQ.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Rahmennummer nicht mehr lesbar ist. Zudem wurde der Rahmen überlackiert, sodass eine eindeutige Zuordnung des Fahrrades erschwert wird.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden.

Wer erkennt das abgebildete Elektrofahrrad trotz der Veränderungen wieder oder kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

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