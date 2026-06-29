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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht - Wem gehört das Pedelec?

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht - Wem gehört das Pedelec?
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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei sucht den Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs der Marke LIQ.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Rahmennummer nicht mehr lesbar ist. Zudem wurde der Rahmen überlackiert, sodass eine eindeutige Zuordnung des Fahrrades erschwert wird.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden.

Wer erkennt das abgebildete Elektrofahrrad trotz der Veränderungen wieder oder kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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