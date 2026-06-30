Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche von Fahrradfahrer vom E-Scooter gestoßen - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 09.40 Uhr, befuhr eine 16-Jährige aus Giesen mit ihrem E-Scooter den Fuß-/Radweg an der Breslauer Straße in Richtung stadtauswärts. Vor ihr fuhren drei Freundinnen, ebenfalls mit E-Scootern. Aus Richtung Görlitzer Straße kam ihnen in Höhe der Hausnummer 29 ein Fahrradfahrer entgegen. Dieser passierte die ersten E-Scooter, sagte dann "Das ist die falsche Seite" und stieß die 16-Jährige mit der linken Hand gegen die Schulter, sodass sie stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, hielt jedoch im Bereich der Einmündung zur Königsberger Straße an und unterhielt sich dort mit einer Frau, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Zeugen, insbesondere die Frau, mit der der Fahrradfahrer sich unterhielt, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

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