PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf B243

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf B243
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (kuc) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B243 sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14 Uhr an der Einmündung zur B243a, dem Zubringer zur Autobahn 7. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 28-jähriger Fahrer mit seinem SUV auf der B243 in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung zur B243a wollte er nach links auf den Zubringer zur A7 abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden SUV eines 84-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hildesheim, der aus Richtung Bornum kommend auf der B243 in Richtung Norden fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Die 74-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 84-Jährigen wurde leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die SUVs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 37.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die B243 im Bereich der Einmündung teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 18:41

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht

    Hildesheim (ots) - Giesen (jb) - Am 30.06.2026 kam es auf der Rathausstr. in Giesen, in Höhe der dortigen Apotheke zu einer Unfallflucht. Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr streifte vermutlich ein Fahrzeug, dass aus Richtung Hasede in Richtung Rathaus unterwegs war, den ordnungsgemäß geparkten BMW eines Gieseners. Hierdurch wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Da zu diesem Zeitpunkt der Bereich stark frequentiert ist, könnten andere ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:15

    POL-HI: Verkehrslage rund um das Freibad Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (web) Am zurückliegenden Wochenende kam es zu einer Vielzahl von Anwohnerbeschwerden rund um die Straße An der Lamme. Aufgrund der Wetterlage kam es zeitweise zu einer Vollauslastung des Freibades, was sich leider in der Parksituation rund um das Freibad widerspiegelte. Die Polizei Bad Salzdetfurth leitete in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren