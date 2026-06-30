Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf B243

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (kuc) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B243 sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14 Uhr an der Einmündung zur B243a, dem Zubringer zur Autobahn 7. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 28-jähriger Fahrer mit seinem SUV auf der B243 in Richtung Süden unterwegs. An der Einmündung zur B243a wollte er nach links auf den Zubringer zur A7 abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden SUV eines 84-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hildesheim, der aus Richtung Bornum kommend auf der B243 in Richtung Norden fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Die 74-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 84-Jährigen wurde leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die SUVs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 37.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die B243 im Bereich der Einmündung teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell