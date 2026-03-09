PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Überprüfung Fahrtüchtigkeit von LKW-Fahrern

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 09.03.2026 führte die Polizei Bad Kreuznach im Zeitraum von 06:30 Uhr Uhr bis 07:20 Uhr eine Überprüfung von LKW-Fahrern mit dem Schwerpunkt der Einhaltung der Fahrtüchtigkeit auf dem Parkplatz eines Unternehmens in Bad Kreuznach durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 12 Lastkraftwagen überprüft. Die Fahrer standen über das Wochenende auf dem Parkplatz und warteten am heutigen Tag auf ihre Beladezeit.

Bei zwei Fahrern stellten die eingesetzten Kräfte deutlichen Alkoholeinfluss fest. Den beiden Fahrern wurde daraufhin das Losfahren zum Beladen untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Die übrigen Kontrollen verliefen ohne nennenswerte Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

  • 08.03.2026 – 04:50

    POL-PDKH: Nächtlicher Knall sorgt für Aufmerksamkeit der Zivilstreife

    Bad Kreuznach (ots) - Eine zivile Streifenbesatzung der Polizei Bad Kreuznach staunte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr nicht schlecht, als sie im Bereich des Chausseegartens in Bad Kreuznach Zeuge einer ungewöhnlichen nächtlichen Einlage wurde. Ein 22-jähriger Fahrer eines weißen BMW passierte mit seinem Fahrzeug zunächst die Zivilstreife und ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 22:05

    POL-PDKH: Verkehrsunfall auf REWE-Parkplatz in Bad Kreuznach - Unfallhergang unklar

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitagnachmittag (06.03.2026) kam es gegen 14:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Fahrerin eines blauen Skoda Fabia den Parkplatz aus Richtung des nahegelegenen Kreisverkehrs. Zeitgleich befuhr eine 22-jährige ...

    mehr
