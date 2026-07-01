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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall in Alfeld mit insgesamt vier Verletzten und zwei totalbeschädigten Fahrzeugen

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Dienstag, 30.06.2026 gg. 20:49 Uhr kommt es im Bereich Schlehbergring/Hannoversche Straße in Alfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Der 60jährige Unfallverursacher aus Alfeld befährt mit seinem Pkw den Schlehbergring in Richtung Hannoversche Straße. In der langgezogenen Rechtskurve kommt er, vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung, nach links aus seinem Fahrstreifen ab, gerät auf die Gegenfahrspur und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw des Unfallgeschädigten.

Durch die Wucht des Aufpralls werden beide Fahrzeuge totalbeschädigt. Der Unfallverursacher, sowie eine dreiköpfige Familie aus Delligsen, welche sich in dem unfallgeschädigten Fahrzeug befand, werden allesamt mindestens leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Unfallverursacher räumte gegenüber der eingesetzten Streifenwagenbesatzung ein, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Einen Test vor Ort lehnte er jedoch ab.

Bei dem Unfallverursacher wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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