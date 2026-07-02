POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Hildesheim (ots)
ALFELD (cmü). Im Zeitraum vom 30.06.2026 12:00 Uhr bis zum 01.07.2026 20:30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines schwarz lackierten Audi A4, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Kaiser-Wilhelm-Straße abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.
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Telefon: 05181/8073-0
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