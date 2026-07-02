POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots) - Elze - (schi) Am 30.06.2026 in dem Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 19:00 Uhr ist es am Bahnhof in 31008 Elze zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen. Die unbekannte Täterschaft entwendete einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi, welcher unter dem Fahrradunterstand am Bahnhof angeschlossen war. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der ...

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