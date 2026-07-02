Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Baustellencontainer

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - In der Nacht vom 01.07.2026 auf den 02.07.2026 kam es in der Zeit zwischen 22:15-08:20 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Baucontainer im Sibbesser Ortsteil Almstedt. Bislang unbekannte Täter entfernten das Vorhängeschloss von einem Baucontainer, in welchem u.a. mehrere Arbeitsgeräte lagerten. Entwendet wurden zwei Anbohr- und ein Kernbohrgerät im Wert von geschätzt ca. 5.500 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

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