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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl aus Baustellencontainer

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - In der Nacht vom 01.07.2026 auf den 02.07.2026 kam es in der Zeit zwischen 22:15-08:20 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Baucontainer im Sibbesser Ortsteil Almstedt. Bislang unbekannte Täter entfernten das Vorhängeschloss von einem Baucontainer, in welchem u.a. mehrere Arbeitsgeräte lagerten. Entwendet wurden zwei Anbohr- und ein Kernbohrgerät im Wert von geschätzt ca. 5.500 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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