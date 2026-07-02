PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter soll Kind aus Auto angesprochen haben

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwoch, 01.07.2026, soll ein unbekannter Mann im Bereich Lindholzpark in Ochtersum gegen 17:30 Uhr einen 10-jährigen Jungen aus einem Auto angesprochen haben.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll er dem Kind Süßigkeiten angeboten haben. Diese habe der Junge abgelehnt und sei mit seinem Fahrrad weggefahren.

Der Unbekannte soll um die 40 Jahre alt sein, einen vermutlich mehrere Tage alten Vollbart und dunkelblonde Haare haben. Er soll mutmaßlich mit einem VW Bulli oder Transporter unterwegs gewesen sein.

Die Polizei nimmt derartige Hinweise stets ernst und geht diesen nach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 05:01

    POL-HI: Alfeld- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Im Zeitraum vom 30.06.2026 12:00 Uhr bis zum 01.07.2026 20:30 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines schwarz lackierten Audi A4, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Kaiser-Wilhelm-Straße abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können. ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 04:34

    POL-HI: Sibbesse- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Hildesheim (ots) - SIBBESSE (cmü). Am 01.07.2026 gegen 17:30 Uhr fuhr der unfallverursachende PKW von Diekholzen kommend über den ,,Roten Berg" in Fahrtrichtung Sibbesse. In einer Linkskurve überholte der PKW zwei Fahrradfahrer, welche in gleicher Richtung unterwegs waren. Hierzu fuhr der PKW in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende PKW musste eine Vollbremsung durchführen und zum rechten Fahrbahnrand ausweichen um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren