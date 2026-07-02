Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter soll Kind aus Auto angesprochen haben

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwoch, 01.07.2026, soll ein unbekannter Mann im Bereich Lindholzpark in Ochtersum gegen 17:30 Uhr einen 10-jährigen Jungen aus einem Auto angesprochen haben.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll er dem Kind Süßigkeiten angeboten haben. Diese habe der Junge abgelehnt und sei mit seinem Fahrrad weggefahren.

Der Unbekannte soll um die 40 Jahre alt sein, einen vermutlich mehrere Tage alten Vollbart und dunkelblonde Haare haben. Er soll mutmaßlich mit einem VW Bulli oder Transporter unterwegs gewesen sein.

Die Polizei nimmt derartige Hinweise stets ernst und geht diesen nach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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