Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Berauschte Fahrer im Blick

Bei einer Großkontrolle am Dienstag in Bad Boll zog die Polizei einige Fahrer aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter Drogen standen.

Ulm (ots)

Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr richtete die Polizei auf einem Parkplatz an der L1214 in Bad Boll eine Kontrollstelle ein. Die Beamten und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Ulm richteten dabei ihr Hauptaugenmerk auf Fahrer, die sich mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen oder Alkohol ans Steuer setzten. Unterstützt wurden sie dabei von Beamten und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Einsatz. Auch Spezialkräfte der Rauschgiftermittlungsgruppe, Spezialisten aus dem Bereich Verkehr sowie Beamte der Polizeihundeführerstaffel waren vor Ort.

Die Polizei kontrollierte insgesamt rund 100 Fahrzeuge und etwa 120 Personen.

Bei 13 Fahrenden bestand der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Sie durften nicht mehr weiterfahren und mussten eine Blutprobe abgeben. Die Proben entnahm eine Ärztin direkt an der Kontrollstelle. Sie alle erwarten nun eine Anzeige. Ebenfalls bemerkten die aufmerksamen Polizisten zwei Fahrer, die ohne Führerschein unterwegs war. Auch sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Weiterhin wurden zwei Pkw aus dem Verkehr gezogen, da sie erhebliche technische Mängel aufwiesen. Auf die Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Die intensiven Kontrollen sind Teil der polizeilichen Strategie, die Zahl der Drogenunfälle zu senken. Bei den Kontrollen zieht die Polizei immer wieder zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Das zeigt die Notwendigkeit der Kontrollen, die die Polizei auch weiterhin fortsetzen wird.

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