Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze OT Wülfingen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze/Wülfingen - (schi) Am Donnerstag, den 02.07.2026, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, ist es in der Neuen Straße in 31008 Elze OT Wülfingen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer beschädigt, sodass erheblicher Sachschaden entstand. Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

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