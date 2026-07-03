Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Führungswechsel im Polizeikommissariat Elze

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Hildesheim (ots)

ELZE - (kri) Zum 1. Juli 2026 hat Polizeihauptkommissarin (PHK'in) Jessica Wesche die Leitung des Polizeikommissariats Elze übernommen. Mit einer feierlichen Veranstaltung wurde der Führungswechsel im Polizeikommissariat (PK) Elze offiziell gewürdigt. Leitender Kriminaldirektor Christian Bomert dankte Polizeioberkommissar (POK) Jannes Heinemann für dessen engagierte und erfolgreiche Arbeit an der Spitze des PK. Mit großem persönlichem Einsatz führte er verantwortungsvoll die Dienststelle. Künftig wird POK Heinemann seine berufliche Laufbahn im Personaldezernat der Polizeidirektion Göttingen fortsetzen.

Mit PHK'in Jessica Wesche übernimmt eine erfahrene Beamtin die Leitung des PK Elze. Zuletzt war sie als Einsatzführerin im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion (PI) Hildesheim tätig. Aus ihren langjährigen Verwendungen im Einsatz- und Streifendienst bringt sie einen umfangreichen Erfahrungsschatz sowie vielfältige Führungserfahrung mit.

Das PK Elze ist neben dem Hauptstandort auch für die Polizeistation (PSt) Gronau zuständig.

Bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgabe wird PHK'in Wesche von einem erfahrenen Führungsteam unterstützt. Gemeinsam mit der Leiterin des Einsatz- und Streifendienstes, PHK'in Anna Gerock, sowie dem Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Kriminalhauptkommissar Arne Burkhard, die beide bereits seit Jahren im PK Elze tätig sind, wird sie die Geschicke der Dienststelle verantworten.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des PK's Elze sowie der PSt Gronau. Gemeinsam möchten wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen und Bürgern auch künftig ein verlässlicher Ansprechpartner in allen Fragen der öffentlichen Sicherheit sein", sagt die neue Kommissariatsleiterin.

Christian Bomert, Leiter PI Hildesheim, wünscht PHK'in Wesche für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und freut sich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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