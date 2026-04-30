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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseaufruf zum Verkehrsunfall auf der B327

Koblenz (ots)

Bezüglich des schweren Verkehrsunfalls auf der B327 ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf zwei bislang unbekannte Fahrzeugführer, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen könnten. Es handelt sich zum einen um den Fahrer eines Kleintransporters, welcher nach Zeugenangaben von dem verunfallten PKW überholt wurde. Außerdem habe sich ein weiterer PKW hinter dem verunfallten PKW befunden. Die Insassen der Fahrzeuge werden gebeten, sich zwecks Schilderung des Unfallhergangs bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Tel. 06761 921-0
piaimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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