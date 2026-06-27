Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 70 Jahre im Dienst der Feuerwehr: Besonderes Jubiläum beim Sommerfest in Bockelskamp

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Bockelskamp (ots)

Ein besonderes Jubiläum sowie die Pflege der Kameradschaft standen im Mittelpunkt des diesjährigen Sommerfestes der Ortsfeuerwehr Bockelskamp. Rund 90 geladene Gäste verbrachten gemeinsam einen stimmungsvollen Abend, der wegen einer herausragenden Ehrung noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Ortsbrandmeister Gerd Keitel. Er hieß in seiner Begrüßungsrede die Mitglieder der Einsatzabteilung, die Ehrenabteilung sowie die Fördermitglieder mitsamt ihren Partnerinnen und Partnern herzlich willkommen. Ebenso wurden der Gemeindebrandmeister und eine elfköpfige Delegation der aktiven Kameraden aus Wienhausen samt Begleitung begrüßt.

Der absolute Höhepunkt des Abends war die Ehrung eines echten Bockelskämper Feuerwehr-Urgesteins. Löschmeister Hans Heinrich Santelmann wurde mit dem Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Bereits im April 1956 war er in die Wehr eingetreten.

Im Rahmen der feierlichen Übergabe blickten die Verantwortlichen auf die facettenreiche Geschichte des Jubilars zurück. Santelmanns Weg in der Feuerwehr begann zunächst mit der einfachen Teilnahme an den Übungsdiensten. Zügig wurde im Anschluss der Grundlehrgang absolviert. In den darauffolgenden Jahrzehnten bildete er sich stetig weiter. Es folgten zahlreiche technische Lehrgänge sowie Führungslehrgänge bis hin zur Qualifikation als Gruppenführer. Auch über die Einsatzabteilung hinaus engagierte sich Hans Heinrich Santelmann leidenschaftlich für das Feuerwehrwesen. Besonders bekannt und geschätzt war er in seiner späteren Funktion als Schiedsrichter bei den traditionellen Leistungswettbewerben, den sogenannten Eimerfestspielen.

Nach der verdienten Ehrung und dem herzlichen Applaus der gesamten Gesellschaft ging die Veranstaltung in den entspannten Teil über. Mit der Eröffnung des Buffets startete der gemütliche Abend, bei dem in vielen Gesprächen über alte Zeiten und vergangene Eimerfestspiele die Kameradschaft bis in die späten Stunden gepflegt wurde.

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